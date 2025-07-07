В Крымском районе собрали 1,8 тысячи га озимой пшеницы

На полях Крымского района проходит уборка озимой пшеницы, специалисты собрали 1,8 тыс. га. Всего под урожай 2025 года посеяно 21,8 тыс. га пшеницы, это на 560 га больше, чем в 2024 году, сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Лесь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крымского района Сергея Леся Фото: Telegram-канал главы Крымского района Сергея Леся

«Благодаря мерам поддержки, которые действуют на Кубани, за последние 10 лет рост производства сельскохозяйственной продукции в Крымском районе увеличился с 3,7 млрд руб. до 9,8 млрд руб., то есть в 2,6 раза»,— рассказал господин Лесь.

По его данным, господдержка сельхозтоваропроизводителей увеличилась в 10 раз. За прошедшие 10 лет получили 1,4 млрд руб. Около 500 человек имеют субсидии из бюджета региона на сумму более 137,6 млн руб.

Производство зерновых и зернобобовых увеличилось на 60 тыс. т и достигло 186 тыс. т. Урожайность озимой пшеницы составила 62,3 ц/га. Производство риса в 2024 году достигло 18,9 тыс. т, это на 6,9 тыс. т больше, чем в 2014 году.

Как отмечает Сергей Лесь, за последние 10 лет заложено 1 тыс. га новых садов суперинтенсивных технологий. Сбор плодов и ягод увеличился более чем на 60% и достиг 34 тыс. т при урожайности 630 ц/га. В эксплуатацию ввели пять хранилищ плодовой продукции в объеме 12 тыс. т.

В районе также заложили новые виноградники, площадь которых составляет 1,5 тыс. га. Создали восемь новых виноградарских предприятий и шесть винодельческих заводов. Валовой сбор винограда вырос на 60% и составил почти 10 тыс. т.

В Крымском районе также работают три сельскохозяйственных потребительских кооператива: СППК «Сырный Олимп», СППК «Кубанские луга», СППК «Казачий». На развитие кооперативов привлечено инвестиций более 70,7 млн руб. Кроме того, в АПК приобретено 603 единицы сельскохозяйственной техники на сумму 2,3 млрд руб.

Алина Зорина