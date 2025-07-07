Польша направила 1,8 тыс. силовиков для проверок на границе с ФРГ и Литвой

Польша привлекла более 1,8 тыс. представителей силовых структур для пограничного контроля с Германией и Литвой. Об этом сообщил польский министр внутренних дел Томаш Семоняк. Контроль на границах с этими странами был открыт с 7 июля для ужесточения борьбы с нелегальной миграцией.

По словам министра, на границу отправлены 800 офицеров пограничной службы, 300 полицейских, 200 солдат жандармерии, 500 — территориальной обороны. За семь часов с введения пограничного контроля было проверено 560 траспортных средств и 970 человек. «Я получил доклады от командующего Пограничной стражи. Все проходит без инцидентов, движение осуществляется бесперебойно»,— сказал Томаш Семоняк в эфире TVN24 (цитата по «РИА Новости»).

Правительство Дональда Туска ввело пограничный контроль с 7 июля до 5 августа (меру могут продлить). Проверять планируется только «подозрительные» автомобили и автобусы. Тщательные проверки ожидаются в том числе на польско-литовской границе, откуда польские власти фиксируют большой приток нелегальных мигрантов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Польша берет нелегалов под свой контроль».

Лусине Баласян