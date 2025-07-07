В Смольном насчитали почти полтысячи поваленных штормом деревьев в Петербурге

Специалисты комитета по благоустройству Санкт-Петербурга продолжают восстанавливать порядок на зеленых территориях после шторма, прошедшего в городе в минувшую пятницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

Как подсчитали в комблаге, в общей сложности 4 июля Петербург лишился 496 деревьев, также падали конструкции, были выбиты стекла нескольких остановочных павильонов. В некоторых локациях вывоз поваленных стволов и обследование на предмет аварийности продолжается и в понедельник, 7 июля.

По данным синоптиков, в целом за прошедшую неделю в Петербурге выпало более 30 мм осадков, из которых почти 20 мм пролилось в воскресенье. Из-за того, что много веток и листьев было сорвано ветром и попало на проезжую часть и тротуары, коммунальным бригадам пришлось уделить особое внимание элементам системы водоотведения. В частности, потребовалось прочистить 1,5 тыс. патрубков и решеток. Всего за этот период на полигон вывезено 1,1 тыс. мусора и более 1,3 тыс. тонн смета с автомобильных дорог.

Сегодня улицы города продолжают убирать 537 единиц техники и 892 дворников, отметили в комитете по благоустройству.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в выходные парки и сады Петербурга возобновили работу после прошедшего шторма. При этом сотрудники Следственного комитета продолжают проверки после того как из-за непогоды несколько жителей города получили травмы.

О том, как в Петербурге пережили шторм и исторический подъем воды в Неве — в галерее «Ъ-СПб».

Андрей Цедрик