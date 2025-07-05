Парки и сады Петербурга возобновили работу после прошедшего шторма

Специалисты устранили последствия шторма в парках и садах Санкт-Петербурга. Они стали снова доступны для посещения местными жителями и гостями Северной столицы, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Позже всех «распахнул двери» Таврический сад. Стихия повредила там лишь два дерева, но садовникам все равно пришлось потратить все утро на обследование территории на наличие сломанных и повисших опасных веток.

Накануне работники садово-парковых и дорожных предприятий распиливали стволы, ставшие преградой на пути пешеходов, складировали порубочные остатки для дальнейшей утилизации на полигон. В общей сложности в парках, скверах и на улицах порывы ветра повалили около 300 деревьев.

О том, как в Петербурге пережили исторический подъем воды в Неве и шторм, в галерее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева