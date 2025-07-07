День семьи, любви и верности отметят на «Роза Хутор»

8 июля на курорте откроют символический ЗАГС и расскажут о свадебных традициях нашей страны.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Главной площадкой праздничных мероприятий станет этнопарк «Моя Россия», где на территории более трех гектаров представлено 11 павильонов в архитектурной стилистике разных российских регионов, где организованы выставочные пространства. В День семьи, любви и верности в 12:00 и в 17:00 здесь пройдут специальные тематические экскурсии «Свадебные традиции».

— За 40 минут прогулки по этнопарку можно будет узнать о том, как проходили свадьбы в разных регионах нашей страны. Например, в Бурятии торжества могли длиться целую неделю, главным угощением считалась баранья голова. А в Дагестане застолье не обходилось без мучной халвы, которую невеста готовила заранее и в день свадьбы приносила в дом жениха, чтобы угостить своих новых родственников,— поделились в «Моей России».

В 15:00 в этнопарке начнет работать символический ЗАГС. Поучаствовать в неформальной свадебной церемонии и произнести заветное «Да!» смогут все влюбленные, и те, кто недавно познакомился, и те, кто уже прожил вместе долгие годы. На память «молодожены» получат специальное свидетельство о заключении брака в этнопарке «Моя Россия» курорта «Роза Хутор». В 15:30 торжество продолжит концертная программа «Любовь, верность, семья». В праздничный день на «Роза Хутор» развлечения ждут и самых юных гостей. С 17:00 в детском центре «Время детства», в клубах «Кругосветка» и Lafakids малышей и их родителей порадуют мастер-классы, анимационные программы, аквагрим, квесты и веселые игры.

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