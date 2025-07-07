Одностороннее движение ввели на участке Октябрьской улицы в Нижнем Новгороде

На участке Октябрьской улицы от дома №9Б до набережной Лыковой Дамбы в центре Нижнего Новгорода ввели одностороннее движение. Ограничения будут действовать до 21 июля, проехать можно только в сторону Лыковой Дамбы, сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

Ограничения ввели из-за реконструкции трамвайных путей. Работы на участке Октябрьской улицы от Большой Покровской до Алексеевской начали 12 мая, закончить ремонт планируется за три месяца.

Как писал «Ъ-Приволжье», общая стоимость модернизации трамвайной сети Нижнего Новгорода, включая закупку 170 трамваев, оценена в 51,3 млрд руб. Завершить проект необходимо к концу 2026 года. Концессионером выступает ООО «Экологические проекты» — дочернее предприятие АО «Корпорация развития Нижегородской области».

Елена Ковалева