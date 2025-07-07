Водоснабжение в Кисловодске восстановят к вечеру 7 июля

Подачу холодного водоснабжения в Кисловодске полностью восстановят 7 июля к 21:00. Процесс заполнения системы водоснабжения уже начался, он займет не менее восьми часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ» подача воды была приостановлена 6 июля в связи с ремонтом водовода Эшкаконского гидроузла на территории Карачаево-Черкесии в селе Учкекен Малокарачаевского района.

Наталья Белоштейн