Новосибирские кандидаты от КПРФ сдали в облизбирком документы на регистрацию

Региональное отделение (РО) КПРФ 7 июля передало в избирательную комиссию Новосибирской области документы для регистрации кандидатов от партии на выборах в заксобрание региона и горсовет Новосибирска. В общей сложности коммунисты выдвинули более 140 человек.

59 кандидатов включены в партсписок на выборах в областной парламент. Его возглавляют вице-спикер заксобрания Владимир Карпов и двое других действующих депутатов — секретарь обкома Роман Яковлев и Николай Машкарин. Еще 36 представителей КПРФ намерены бороться в одномандатных округах. На выборах в горсовет коммунисты выдвинули 47 кандидатов.

«У нас практически все депутаты идут на перевыборы. Но жизнь — есть жизнь, у людей свои планы. Поэтому, к большому сожалению, ряд наших товарищей решил сосредоточиться на других видах деятельности. Например, Лариса Анатольевна Шашукова, которая возглавляет “Сиблитмаш”, поняла, что у нее очень большая нагрузка профессиональная, и очень трудно совмещать ее с депутатской деятельностью»,— рассказал «Ъ-Сибирь» Роман Яковлев.

По его словам, задача-минимум КПРФ заключается в сохранении численного состава фракций (13 депутатов в заксобрании и восемь в горсовете). «Политические эксперты, когда оценивают ситуацию в нашем регионе, не исключают, что заксобрание станет двухпартийным»,— добавил секретарь обкома.

В заксобрание избираются 76 депутатов, половина из которых — по партспискам. Все 50 депутатов муниципального парламента избираются в одномандатных округах.

Валерий Лавский