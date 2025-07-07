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Коммерсантъ FM
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Песков прокомментировал отставку Старовойта с поста министра транспорта

Песков: отставка Старовойта из Минтранса не связана с утратой доверия

Формулировки «в связи с утратой доверия» не было в указе президента Владимира Путина об отставке Романа Старовойта с поста министра транспорта. Это подчеркнул пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя кадровые перестановки в ведомстве.

Экс-глава Минтранса Роман Старовойт

Экс-глава Минтранса Роман Старовойт

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Экс-глава Минтранса Роман Старовойт

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Назначение министром Андрея Никитина господин Песков связал с его профессиональными качествами. По его словам, президент счел, что «рабочие качества, опыт» господина Никитина будут «наилучшим образом способствовать тому, чтобы ведомство... выполняло свои задачи».

Чем известен врио главы Минтранса Андрей Никитин

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Утром 7 июля Владимир Путин подписал указ об отставке Романа Старовойта. Назначенный новым главой Минтранса Андрей Никитин ранее работал заместителем министра.

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