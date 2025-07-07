Песков прокомментировал отставку Старовойта с поста министра транспорта

Формулировки «в связи с утратой доверия» не было в указе президента Владимира Путина об отставке Романа Старовойта с поста министра транспорта. Это подчеркнул пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя кадровые перестановки в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава Минтранса Роман Старовойт

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Экс-глава Минтранса Роман Старовойт

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Назначение министром Андрея Никитина господин Песков связал с его профессиональными качествами. По его словам, президент счел, что «рабочие качества, опыт» господина Никитина будут «наилучшим образом способствовать тому, чтобы ведомство... выполняло свои задачи».

Утром 7 июля Владимир Путин подписал указ об отставке Романа Старовойта. Назначенный новым главой Минтранса Андрей Никитин ранее работал заместителем министра.