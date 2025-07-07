Томская прокуратура требует вернуть муниципалитету скважину

Иск прокуратуры с требованием вернуть Томску скважину с водой рассмотрит арбитражный суд региона. Об этом сообщили в надзорном ведомстве, которое провело проверку соблюдения законодательства о государственной и муниципальной собственности.

Проверку инициировали жители многоквартирного дома на улице Басандайской областного центра. «Установлено, что в 2022 году организация, арендовавшая с 2010 года земельный участок, на котором расположена скважина, снабжавшая водой дом, зарегистрировала на нее право собственности как на вновь созданный объект недвижимости»,— рассказала «Ъ-Сибирь» официальный представитель облпрокуратуры Светлана Емельянова.

Вместе с тем, согласно документации, объект коммунальной инфраструктуры появился в городе еще в 1970 году, принадлежал государству и использовался для водоснабжения населения. Прокуратура подготовила иск об истребовании скважины из незаконного владения в пользу муниципалитета и направила его в суд.

Илья Николаев