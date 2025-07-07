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Bloomberg: Зеленский и Трамп обсуждали замену украинского посла в США

Одной из тем состоявшегося 4 июля телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским была замена нынешнего посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Фото: Brian Snyder / Reuters

Потенциальными кандидатами на пост руководителя дипломатической миссии Украины в Вашингтоне называют нынешнего премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, заместителя премьер-министра Ольгу Стефанишину, министра обороны Рустема Умерова и министра энергетики Германа Галущенко. По данным собеседников Bloomberg, Владимир Зеленский уже дал указание МИДу обсудить смену посла с представителями американской стороны.

Агентство отмечает, что вопрос о замене посла в Вашингтоне поднят в весьма сложный момент украинско-американских отношений, после того как на прошлой неделе США приостановили поставки некоторых видов вооружений Киеву.

Виктор Буй

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