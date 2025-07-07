Россия включила в список для Украины на воссоединение с близкими 18 детей

В российский список по разъединенным семьям из-за конфликта на Украине вошли 18 детей. Из них 10 несовершеннолетних находятся на Украине, остальные — в странах Европы. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

По его словам, ответственным за подготовку списка выступает аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка. Господин Лавров выразил надежду, что украинская сторона ответственно подойдет к проработке этого списка, и все дети вернутся домой.

Он напомнил, что Украина передала России свой список из 339 детей, потерявших связь с родными. «Это опровергает ложные пропагандистские утверждения Киева о 19 тыс. детей, якобы похищенных Россией»,— отметил глава МИД России. В начале июня наличие этого списка подтвердил помощник президента Владимир Мединский.