ФСИН опровергла информацию о вымогательстве денег у Олега Митволя за УДО

ГУФСИН России по Московской области опровергло растиражированную СМИ информацию о вымогательстве денег у бизнесмена Олега Митволя за возможность выйти по УДО. «Информация, опубликованная в сети интернет о якобы вымогательстве денежных средств у осужденного Митволя за содействие в условно-досрочном освобождении (УДО) проверяется и в настоящее время не нашла своего подтверждения. Обращения по данному факту в ГУФСИН России по Московской области не поступали»,— говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте тюремного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Митволь

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ Олег Митволь

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

Сегодня в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что Олег Митволь, отбывающий срок за мошенничество, якобы обвинил руководство исправительной колонии в вымогательстве у него 500 млн руб. за возможность выйти по УДО. В публикациях утверждалось, что 4 июля Олег Митволь через своего адвоката обратился с заявлением в ГУФСИН по Московской области.

В сентябре 2023 года суд Красноярска вынес приговор по делу о хищении почти 1 млрд руб. при проектировании первой линии местного метрополитена, которым занимался Красноярский трест инженерно-строительных изысканий. В этой фирме Олег Митволь возглавлял совет директоров. По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ему назначили четыре с половиной года заключения в колонии общего режима. После оглашения приговора Олега Митволя, ранее занимавшего должность замглавы Росприроднадзора, взяли под стражу. Отбывать наказание Олега Митволя отправили в одну из колоний Подмосковья.

Илья Николаев