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В Ярославской области двое детей подожгли венки у Вечного огня

В Пошехонье дети 6 и 8 лет подожгли венки у Вечного огня на мемориале «Боевая Слава» братьям Королевым. Об этом сообщили в областном УМВД.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Сообщение о возгорании венков поступило в полицию, сотрудники в рамках проведенной проверки выяснили, что это сделали дети. С ними и их законными представителями сотрудники ПДН провели профилактическую беседу. Также в отношении родителей составили протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

«Собранные правоохранителями материалы будут направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних»,— добавили в ведомстве.

Алла Чижова

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