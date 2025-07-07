Саудовский клуб «Аль-Ахли» хочет подписать контракт с Месси

Саудовский футбольный клуб «Аль-Ахли» планирует подписать аргентинского нападающего Лионеля Месси в декабре 2025 года, когда истечет его контракт с американской командой «Интер Майами». Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

По информации издания, представители «Аль-Ахли» ведут переговоры с Месси на протяжении нескольких недель. «Финансовые подробности переговоров не разглашаются, но страна, которая примет чемпионат мира в 2034 году, намерена сделать все возможное, чтобы склонить чашу весов в свою пользу», — пишет L'Equipe. В завершившемся сезоне «Аль-Ахли» стал победителем азиатской Лиги чемпионов, в чемпионате страны команда заняла пятое место.

Ранее СМИ сообщали, что Месси ведет переговоры с «Интер Майами» о продлении контракта. Аргентинец выступает за американский клуб с 2023 года. Он провел за команду 64 матча, в которых забил 52 гола. В составе «Интер Майами» Месси стал победителем регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) в 2024 году.

Лионелю Месси 38 лет. Ранее он выступал за испанскую «Барселону» (2003–2021) и французский «Пари Сен-Жермен» (2021–2023). Вместе со сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира (2022) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Нападающий является восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

Таисия Орлова