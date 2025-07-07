Над Крымом сбили украинский беспилотник
Над территорией Республики Крым уничтожили один украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Фото: Telegram-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова
БПЛА сбили в период с 10:00 до 11:10 мск дежурными средствами ПВО. Еще один беспилотник в это же время уничтожили над территорией Белгородской области.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Северском районе на территорию Ильского НПЗ упали обломки беспилотников. Ночью российские средства ПВО уничтожили и перехватили 91 украинский дрон над территорией 13 регионов и акваторией Черного моря. По одному дрону сбили над Краснодарским краем и Республикой Крым.