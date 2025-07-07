Богучанская ГЭС взыскала с алюминиевого завода 650 млн рублей

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Богучанского алюминиевого завода (БОАЗ) почти 650 млн руб. задолженности по иску от Богучанской ГЭС. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. «Исковые требования удовлетворить. Взыскать с АО «Боаз» в пользу «Богучанская ГЭС» основной долг в размере 436,5 млн руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 212,2 млн руб., с продолжением начисления процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму долга, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, начиная с 17 мая 2025 до момента фактического исполнения обязательства», — говорится в решении суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Кичанов, Коммерсантъ Фото: Михаил Кичанов, Коммерсантъ

Истец обратился в суд в декабре 2024 года с требованием взыскать с алюминиевого завода более 1,02 млрд руб. долга. До судебного заседания задолженность составляла 957,9 млн руб., отмечается в материалах дела. Ответчик частично оплатил задолженность, в связи с чем истец уточнил требования. ГЭС требовала оплатить долги за подачу электроэнергии с мая по сентябрь 2024 года.

Богучанская ГЭС является частью Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО) — совместного проекта компании «Русал» и «Русгидро». Соглашение о совместной реализации проекта между компаниями было подписано в 2006 году. В 2012 году были запущены первые гидроагрегаты БоГЭС, а первый металл на Богучанском алюминиевом заводе выпущен в 2015 году.

Лолита Белова