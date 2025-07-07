Проект о повышении госпошлин с 1 сентября внесен в Госдуму

В Госдуму внесен правительственный законопроект, повышающий пошлины за госуслуги для автомобилистов с 1 сентября 2025 года. В частности, стоимость водительских прав будет увеличена с 2–3 тыс. до 4–6 тыс. руб., регистрация автомобиля с выдачей номеров — с 2 тыс. до 3 тыс. руб. В пояснительной записке к проекту говорится, что текущие госпошлины были установлены в 2014 году и с того момента не менялись.

Документ вносит поправки в Налоговый кодекс РФ. Плата за получение ПТС в проекте увеличена с 800 до 1,2 тыс. руб., международных водительских прав — с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. руб. Регистрация машины с выдачей номеров обойдется в 3 тыс. руб. вместо нынешних 2 тыс. руб.

Кроме того, вводится 500-рублевая пошлина за внесение данных в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра: она будет уплачиваться после того, как машина прошла ТО и должна получить диагностическую карту. Еще один вид новых пошлин касается автошкол, получающих в ГИБДД заключения о соответствии «материально-учебной базы» (учебные классы, автомобили и площадки). Такие документы нужны для получения образовательной лицензии. Сейчас заключение выдается бесплатно, с 1 сентября пошлина составит 15 тыс. руб.

Документ также вводит для иностранных граждан 500-рублевую пошлину за постановку на учет по месту пребывания (сейчас это бесплатно). Госпошлина за регистрацию иностранца по месту жительства повышается с 430 до 1 тыс. руб. Это делается для усиления контроля за пребыванием иностранных граждан на территории РФ, говорится в пояснительной записке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Госуслуги тянут вверх».

Полина Мотызлевская