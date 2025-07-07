В Ставрополе строительство стало самой высокооплачиваемой отраслью в 2025 году

Отраслью с наивысшей заработной платой в Ставрополе в первом квартале 2025 года стало строительство. В январе-марте средняя зарплата в данной сфере составляла 127 тыс. руб. С этим показателем город 27 место занял рейтинга городов России по отраслевым зарплатам. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом города Кавказа оказались на самых низких строчках этого рейтинга. Так, Владикавказ занял 99 место с самой оплачиваемой отраслью «Энергетика»— 57 тыс. руб. Госслужба оказалась наиболее прибыльной сферой в Магасе (61 тыс. руб.), Черкесске (63 тыс. руб.), Грозном (63 тыс. руб.) и Махачкале (67 тыс. руб.). В Майкопе самую высокую зарплату платят в отрасли «Обрабатывающие производства» — 64 тыс. руб.

Лидером всероссийского рейтинга стал Южно-Сахалинск, где наиболее оплачиваемой стала «Добывающая отрасль» (445 тыс. руб.). Второе место заняла Москва — «Банки и финансовые услуги» (293 тыс. руб.). Тройку лидеров замкнул Анадырь — «Строительство» (282 тыс. руб.). В соседнем Краснодаре наибольшая зарплата отмечается в сфере «IT и связь» — 127 тыс. руб.

Наталья Белоштейн