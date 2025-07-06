В Белгородской области в результате атак беспилотников погибли два человека

В Белгородской области зафиксированы новые атаки беспилотников. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на трассе Шебекино — Белгород в результате удара по легковушке погибли два человека, в том числе мирный житель, личность которого устанавливается. Автомобиль сгорел.

В Белгородском районе в селе Черемошное дрон атаковал комбайн. Водитель получил ранения, но смог обратиться за помощью. Он продолжит лечение амбулаторно.

В селе Ясные Зори того же муниципалитета беспилотник обстрелял предприятие, что привело к пожару, который быстро ликвидировали. Второй дрон поразил социальный объект, повредив оборудование. В поселке Дубовое от взрыва дрона пострадали навес и оборудование коммерческого объекта, а два автомобиля были посечены осколками.

В селе Борисовка Волоконовского района и селе Борки Валуйского округа дроны частично разрушили забор, кровлю и веранду частных домов. В Графовке и на хуторе на Гордюшкин Шебекинского округа дроны уничтожили и повредили машины. В Грайвороне и селе Головчино Грайворонского округа от взрывов пострадали кровля и автомобили на стоянке коммерческого объекта.

Алина Морозова