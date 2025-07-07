В Воронежской области ночью задержали 15 пассажирских поездов

С 23:43 6 июля до 4:46 7 июля в Воронежской области задержали 15 пассажирских поездов. Они отстали от расписания на 7–57 минут. Об этом сообщили представители Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, управляет железными дорогами в пяти регионах Черноземья, за исключением Орловской области).

Задержка поездов связана с приостановкой движения по одному из путей на перегоне Журавка — Митрофановка. Ограничения вводили для устранения повреждения контактной сети. Поезда пропускали по одному пути в реверсивном режиме.

Движение по второму пути восстановлено, составы следуют по графику.

Алина Морозова