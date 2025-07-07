За выходные в России отменили 485 авиарейсов, задержали почти 2 тыс.

Росавиация сообщила, что все аэропорты после транспортного коллапса вернулись к штатной работе. На выходных были отменены 485 рейсов, задержаны — 1,9 тыс.

«Авиатранспортная система России продемонстрировала устойчивость к вмешательствам в ее работу извне,— говорится в сообщении Росавиации. — У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях». Там также напомнили, что споры между авиакомпаниями и пассажирами должны решаться в пользу последних.

Из-за приостановки работы некоторых аэропортов 88 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. За выходные оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов. Авиакомпании разместили в гостиницах 94 тыс. человек, предоставили 199 тыс. ваучеров на напитки и 155 тыс. на питание.

В московском аэропорту Шереметьево, по данным на 7:00 понедельника, 40 рейсов задерживались более чем на два часа. В петербургском Пулково задерживался вылет 104 рейсов, отменен прилет и вылет восьми рейсов. Десятки рейсов были задержаны в аэропортах Челябинска и Екатеринбурга.

Опрошенные «Ъ» эксперты и источники в авиакомпаниях считают, что транспортный коллапс 5 и 6 июля может стоить перевозчикам около 20 млрд руб. Издержки только из-за отмены рейсов в первые сутки сбоя в Шереметьево, Пулково и нижегородском Стригино оцениваются в 4-6 млрд руб.

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