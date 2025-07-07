Китайская делегация посетила производства чайных предприятий Сочи

В начале июля плантации сочинских чаеводов посетила китайская делегация из города Наньнин, автономный район Гуанси, где находятся самые южные плантации чая в Китае. Об этом «Ъ-Сочи» рассказал заместитель генерального директора одного из сочинских предприятий Сергей Мочалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

На знакомство с российской столицей чая у делегации был запланирован лишь один день, большую часть которого они провели за дегустациями, осмотром плантаций и беседами с сочинскими коллегами, которые познакомили китайских коллег с технологией производства и особенностями выращивания самого северного чая в мире. Встреча прошла на базе одного из старейших сочинских предприятий по выращиванию и производству чая.

В составе делегации были представители чайной отрасли: возглавлял делегацию профессор, финансовый эксперт, бывший министр финансов района Гуанси Лю Минда. Другие члены делегации: директор научно-исследовательского института чая, профессор Чэнь Синьцян, руководитель производственной чайной компании — председатель Hezhou Xarsid Co.Ltd Ли Инлянь.

«Наша компания регулярно участвует в крупных отраслевых выставках и не раз получала высокую оценку качества выпускаемого продукта. Но узнать мнение и получить искренние комплименты от китайских гуру — это большая честь и признание»,— прокомментировал Сергей Мочалов.

Руководитель делегации, профессор Лю Минда отметил, что все сочинские плантации чая находятся в исключительно экологически чистых районах города, при полном отсутствии транспортных магистралей и промышленных предприятий, что для Китая большая редкость.

«Порадовали и российские коллеги, которые благодаря ручному сбору чайного листа и опыту технологов производят очень достойный, качественный продукт. Уверен, что мы обязательно найдем общие интересы для совместной работы»,— сказал он.

В октябре 2023 года Россия и Китай заключили соглашение о развитии туристического маршрута «Великий чайный путь». Его география повторяет торговый путь из Китая через Монголию в Москву и Санкт-Петербург, созданный в XVIII веке для экспорта чая. В рамках проекта планируется расширение экономических, культурных и образовательных связей между нашими странами.

Тат Гаспарян