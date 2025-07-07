Суд вновь отправил в СИЗО директора «Малоэтажной Сибири», обвиняемого в хищении

Алтайский краевой суд изменил меру пресечения директору ООО «Малоэтажная Сибирь» Ивану Заикину, обвиняемому в хищении средств (ч. 4 ст.159 УК РФ) при строительстве жилых домов. В ноябре прошлого года решением суда его поместили в СИЗО. Однако в конце мая этого года Центральный райсуд отпустил бизнесмена под домашний арест.

Суд апелляционной инстанции удовлетворил ходатайство следователя и вновь отправил Ивана Заикина в СИЗО до 5 сентября. Накануне пострадавшие от действий предпринимателя вышли на согласованный митинг, который прошел в Барнауле. Жители записали видеообращения к губернатору Алтайского края Виктору Томенко и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Как писал «Ъ-Сибирь», о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя стало известно в сентябре 2024 года. По данным правоохранителей, клиенты компании передали ей деньги за строительство домов, однако работы не были завершены. Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что заявления поступили от 15 граждан. На тот момент сумма ущерба оценивалась в 120 млн руб.

Александра Стрелкова