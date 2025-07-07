55 мигрантов—жителей Удмуртии выдворено из страны с начала года

55 иностранцев, проживавших в Удмуртии и нарушивших миграционное законодательство, выдворено из России с начала года, сообщает пресс-служба УФССП по региону. Сотрудники отделения специального назначения доставили их в аэропорт Москвы, откуда мигранты вылетели на родину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФССП по Удмуртии Фото: пресс-служба УФССП по Удмуртии

Граждане из Узбекистана, Армении и Казахстана прибыли в Россию по миграционным картам и получили разрешение на работу, однако не продлили документы после истечения срока их действия. Суд признал иностранцев виновными в нарушении правил режима пребывания в РФ (ст. 18.8 КоАП) и назначил каждому штраф с выдворением за пределы России.

Напомним, во время рейдов на рынках, складах и местах общепита в Ижевске силовики выявили девять жителей—бывших мигрантов, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Было проверено более 200 иностранных граждан. Двое из них лишены вида на жительства (ВНЖ), всего выявили шесть нарушений миграционного законодательства.

В середине июня двух бывших мигрантов, проживающих в Ижевске, лишили гражданства за уклонение от прохождения военной службы — их паспорта признали недействительными. 21-летний и 27-летний уроженцы Азербайджана и Узбекистана проигнорировали требование об обязательной постановке на воинский учет в течение двух недель после того, как стали россиянами.