Бывшему главе ярославского управления МЧС вынесли приговор за мошенничество

Суд признал виновным Павла Барышева, который в 2002-2013 годах руководил Главным управлением МЧС по Ярославской области, в особо крупном мошенничестве и подделке доказательств по гражданскому делу. Как сообщает «Ъ», ему назначено три года колонии общего режима и штраф в 200 тыс. руб.

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По версии следствия, в 2017-2019 годах господин Барышев, занимая пост замминистра в МЧС России, подделал документы о правах на обеспечение жильем. Их он представил в суд, по результатам которого получил трехкомнатную квартиру в Московском регионе. Ущерб государству составил 20 млн руб.

До 2013 года Павел Барышев работал в Ярославле. С 1988 по 1994 год был начальником оперативного отдела — заместителем начальника штаба гражданской обороны города Ярославля. С 1994 по 1997 год — начальником штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций — замначальника гражданской обороны Ярославля. С 1997 по 2002 год был начальником управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций — заместителем начальника гражданской обороны по городу Ярославлю. После чего возглавил главное управление МЧС по Ярославской области.