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Илону Маску легче сказать, чем сделать

Бизнесмен создал свою партию, но ее шансы на успех туманны

Американский миллиардер Илон Маск решился на смелый шаг, который может изменить политический ландшафт США. В минувшие выходные он подал документы на создание новой политической партии — The America Party (Партия Америки). Этот шаг стал ответом на подписание президентом Дональдом Трампом закона о бюджете, который приведет к увеличению госдолга и ударит по бизнесу бывшего соратника главы Белого дома. Впрочем, как считает корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур, несмотря на высокий уровень поддержки в соцсетях и среди части элиты, Илону Маску будет сложно преодолеть как структурные препятствия избирательной системы, так и скепсис со стороны политиков, бизнеса и широкой публики в отношении его самого.

Илон Маск

Илон Маск

Фото: Nathan Howard / Reuters

Илон Маск

Фото: Nathan Howard / Reuters

Новая политическая партия — The America Party (Партия Америки) — была зарегистрирована на сайте Федеральной избирательной комиссии 6 июля 2025 года в 11:39 по Вашингтону. Инициатором ее создания стал миллиардер Илон Маск. Документы были поданы в Калифорнии, а в качестве казначея партии значится финансовый директор принадлежащей ему автокомпании Tesla Вайбхав Танеджа.

Это событие мгновенно вызвало волну обсуждений в американском обществе и политических кругах, став предметом многочисленных споров и прогнозов.

Триггером к созданию партии послужил принятый Конгрессом и подписанный 4 июля Дональдом Трампом закон «One Big Beautiful Bill» («Большой прекрасный билль»). Илон Маск резко критиковал документ за увеличение государственного долга и отмену налоговых льгот для электромобилей — шаг, который напрямую затрагивает его бизнес-империю Tesla.

При этом бизнесмен не ограничился просто критикой документа. Он активно давил на республиканских сенаторов, чтобы те не голосовали за законопроект. И даже грозил в случае «непослушания» отомстить им поддержкой их соперников на праймериз. «Каждый член Конгресса, который намеревался снизить государственные расходы, а затем проголосовал за крупнейшее увеличение долга в истории… проиграет праймериз в следующем году, пусть это будет последнее, что я сделаю на этой Земле»,— грозно заявлял Илон Маск.

Такое поведение всерьез разозлило президента США, который, в свою очередь, тоже не стал воздерживаться от угроз, в частности, Трамп обещал натравить на бизнесмена Департамент эффективности правительства (DOGE), который сам Маск и возглавлял, что чревато потерей его компаниями крупнейших госконтрактов.

Но миллиардер решил идти до конца. В выходные он запустил в соцсети X опрос, хотят ли пользователи создания новой партии. Более 65% эту идею поддержали.

«Глас народа — глас божий»,— подытожил этот опрос миллиардер и тут же заявил о создании своей политической силы.

«Когда страну грабят и разоряют через расточительство и коррупцию — это не демократия, а однопартийная система. Сегодня создана Партия Америки, чтобы вернуть вам свободу»,— написал богатейший человек мира.

Как Илон Маск боролся против принятия One Big Beautiful Bill

При этом он дал понять, что не планирует выдвигать кандидатов по всей стране, а собирается сосредоточиться на завоевании двух-трех мест в Сенате и восьми-десяти мест в Палате представителей. По его мнению, этого будет достаточно, чтобы стать решающим голосом при принятии спорных законов и не дать ни демократам, ни республиканцам получить большинство.

Комментируя эти события, президент Дональд Трамп заявил, что ему грустно наблюдать за тем, как миллиардер Илон Маск «слетел с катушек», назвав инициативу Маска «нелепой» и отметив, что создание третьей партии лишь внесет хаос и путаницу в избирательный процесс.

«Он может развлекаться, сколько хочет, но я считаю это нелепым»,— заявил Дональд Трамп журналистам.

Отметим, что общественный запрос на альтернативу двухпартийной системе в США действительно растет. За последние 10 лет доля американцев, не относящих себя ни к демократам, ни к республиканцам, выросла с 13% до 43%. Согласно опросу Quantus Insights, 40% избирателей могли бы поддержать партию Илона Маска. У нее уже даже появились знаменитые сторонники — бизнесмен Марк Кьюбан и бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, активно критикующий Дональда Трампа.

Однако, несмотря на растущее недовольство двухпартийной системой, перед бизнесменом стоит крайне сложная задача. Причина — в особенностях избирательной системы США, согласно которой «победитель получает все». Это правило, за некоторым исключением (например, на Аляске), действует по всей стране.

Согласно закону Дюверже, подобная система способствует устойчивой двухпартийной структуре — голоса за третьи партии часто воспринимаются избирателями как «потерянные», и в итоге они выбирают «меньшее из зол», даже если не полностью поддерживают политику республиканцев или демократов.

История независимых кандидатов и третьих партий в США подтверждает этот тезис. Например, Роберт Ф. Кеннеди-младший, начавший президентскую кампанию 2024 года как демократ, а затем выдвигавшийся как независимый кандидат и достигший поддержки почти 22% избирателей, к лету 2024 года откатился до 7–12% в рейтингах и в итоге присоединился к республиканцам, что обеспечило ему место в кабмине.

Что пишут СМИ об идее Маска создать свою партию

Либертарианская партия, которая максимально близка к тому, что декларирует Илон Маск (акцент на свободе, сокращении госрасходов и дерегулировании), тоже мало чего добилась. В 2016 году партия получила рекордные 3,3% голосов на президентских выборах. В Сенате лучшим результатом либертарианцев стали 33,5% голосов в Арканзасе в 2020 году. В гонке же за место в Палате представителей самыми успешными для этой третьей силы были выборы в Канзасе в 2012 году — 31,6%. Но ни один кандидат от этой партии никогда не был избран в Конгресс на всеобщих выборах.

И хотя сейчас в Сенате США формально есть два независимых сенатора — Берни Сандерс от Вермонта и Ангус Кинг от Мэна, они оба голосуют вместе с демократами, то есть входят в так называемый демократический кокус.

Как Дональд Трамп и Илон Маск перешли от любви к ненависти

Кроме того, несмотря на харизму и влияние, Илон Маск и сам столкнулся с серьезными трудностями на политической арене. Его недавняя попытка повлиять на исход выборов в штате Висконсин провалилась: несмотря на активную кампанию и значительные финансовые вливания, избиратели не поддержали его кандидатов и инициативы, что, как писали американские СМИ, стало одной из причин охлаждения к нему Дональда Трампа. Опрос Университета Куиннипэк от 11 июня 2025 года показал, что 57% избирателей негативно относятся к Илону Маску, что на 4 п. п. выше, чем в отношении Дональда Трампа.

Министр финансов Скотт Бессент в интервью CNN также не исключил, что бизнесмен рискует поссориться с бизнес-партнерами и членами совета директоров компаний Tesla и SpaceX. Они, вероятно, будут настаивать на том, чтобы Маск сосредоточился на бизнесе, а не на политике. Особенно ввиду того, что бизнес Маска и без того пострадал в последние несколько месяцев из-за протестов сторонников демократов.

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