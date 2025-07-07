Илону Маску легче сказать, чем сделать

Американский миллиардер Илон Маск решился на смелый шаг, который может изменить политический ландшафт США. В минувшие выходные он подал документы на создание новой политической партии — The America Party (Партия Америки). Этот шаг стал ответом на подписание президентом Дональдом Трампом закона о бюджете, который приведет к увеличению госдолга и ударит по бизнесу бывшего соратника главы Белого дома. Впрочем, как считает корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур, несмотря на высокий уровень поддержки в соцсетях и среди части элиты, Илону Маску будет сложно преодолеть как структурные препятствия избирательной системы, так и скепсис со стороны политиков, бизнеса и широкой публики в отношении его самого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Nathan Howard / Reuters Илон Маск

Фото: Nathan Howard / Reuters

Новая политическая партия — The America Party (Партия Америки) — была зарегистрирована на сайте Федеральной избирательной комиссии 6 июля 2025 года в 11:39 по Вашингтону. Инициатором ее создания стал миллиардер Илон Маск. Документы были поданы в Калифорнии, а в качестве казначея партии значится финансовый директор принадлежащей ему автокомпании Tesla Вайбхав Танеджа.

Это событие мгновенно вызвало волну обсуждений в американском обществе и политических кругах, став предметом многочисленных споров и прогнозов.

Триггером к созданию партии послужил принятый Конгрессом и подписанный 4 июля Дональдом Трампом закон «One Big Beautiful Bill» («Большой прекрасный билль»). Илон Маск резко критиковал документ за увеличение государственного долга и отмену налоговых льгот для электромобилей — шаг, который напрямую затрагивает его бизнес-империю Tesla.

При этом бизнесмен не ограничился просто критикой документа. Он активно давил на республиканских сенаторов, чтобы те не голосовали за законопроект. И даже грозил в случае «непослушания» отомстить им поддержкой их соперников на праймериз. «Каждый член Конгресса, который намеревался снизить государственные расходы, а затем проголосовал за крупнейшее увеличение долга в истории… проиграет праймериз в следующем году, пусть это будет последнее, что я сделаю на этой Земле»,— грозно заявлял Илон Маск.

Такое поведение всерьез разозлило президента США, который, в свою очередь, тоже не стал воздерживаться от угроз, в частности, Трамп обещал натравить на бизнесмена Департамент эффективности правительства (DOGE), который сам Маск и возглавлял, что чревато потерей его компаниями крупнейших госконтрактов.

Но миллиардер решил идти до конца. В выходные он запустил в соцсети X опрос, хотят ли пользователи создания новой партии. Более 65% эту идею поддержали.

«Глас народа — глас божий»,— подытожил этот опрос миллиардер и тут же заявил о создании своей политической силы.

«Когда страну грабят и разоряют через расточительство и коррупцию — это не демократия, а однопартийная система. Сегодня создана Партия Америки, чтобы вернуть вам свободу»,— написал богатейший человек мира.

При этом он дал понять, что не планирует выдвигать кандидатов по всей стране, а собирается сосредоточиться на завоевании двух-трех мест в Сенате и восьми-десяти мест в Палате представителей. По его мнению, этого будет достаточно, чтобы стать решающим голосом при принятии спорных законов и не дать ни демократам, ни республиканцам получить большинство.

Комментируя эти события, президент Дональд Трамп заявил, что ему грустно наблюдать за тем, как миллиардер Илон Маск «слетел с катушек», назвав инициативу Маска «нелепой» и отметив, что создание третьей партии лишь внесет хаос и путаницу в избирательный процесс.

«Он может развлекаться, сколько хочет, но я считаю это нелепым»,— заявил Дональд Трамп журналистам.

Отметим, что общественный запрос на альтернативу двухпартийной системе в США действительно растет. За последние 10 лет доля американцев, не относящих себя ни к демократам, ни к республиканцам, выросла с 13% до 43%. Согласно опросу Quantus Insights, 40% избирателей могли бы поддержать партию Илона Маска. У нее уже даже появились знаменитые сторонники — бизнесмен Марк Кьюбан и бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, активно критикующий Дональда Трампа.

Однако, несмотря на растущее недовольство двухпартийной системой, перед бизнесменом стоит крайне сложная задача. Причина — в особенностях избирательной системы США, согласно которой «победитель получает все». Это правило, за некоторым исключением (например, на Аляске), действует по всей стране.

Согласно закону Дюверже, подобная система способствует устойчивой двухпартийной структуре — голоса за третьи партии часто воспринимаются избирателями как «потерянные», и в итоге они выбирают «меньшее из зол», даже если не полностью поддерживают политику республиканцев или демократов.

История независимых кандидатов и третьих партий в США подтверждает этот тезис. Например, Роберт Ф. Кеннеди-младший, начавший президентскую кампанию 2024 года как демократ, а затем выдвигавшийся как независимый кандидат и достигший поддержки почти 22% избирателей, к лету 2024 года откатился до 7–12% в рейтингах и в итоге присоединился к республиканцам, что обеспечило ему место в кабмине.

Либертарианская партия, которая максимально близка к тому, что декларирует Илон Маск (акцент на свободе, сокращении госрасходов и дерегулировании), тоже мало чего добилась. В 2016 году партия получила рекордные 3,3% голосов на президентских выборах. В Сенате лучшим результатом либертарианцев стали 33,5% голосов в Арканзасе в 2020 году. В гонке же за место в Палате представителей самыми успешными для этой третьей силы были выборы в Канзасе в 2012 году — 31,6%. Но ни один кандидат от этой партии никогда не был избран в Конгресс на всеобщих выборах.

И хотя сейчас в Сенате США формально есть два независимых сенатора — Берни Сандерс от Вермонта и Ангус Кинг от Мэна, они оба голосуют вместе с демократами, то есть входят в так называемый демократический кокус.

Кроме того, несмотря на харизму и влияние, Илон Маск и сам столкнулся с серьезными трудностями на политической арене. Его недавняя попытка повлиять на исход выборов в штате Висконсин провалилась: несмотря на активную кампанию и значительные финансовые вливания, избиратели не поддержали его кандидатов и инициативы, что, как писали американские СМИ, стало одной из причин охлаждения к нему Дональда Трампа. Опрос Университета Куиннипэк от 11 июня 2025 года показал, что 57% избирателей негативно относятся к Илону Маску, что на 4 п. п. выше, чем в отношении Дональда Трампа.

Министр финансов Скотт Бессент в интервью CNN также не исключил, что бизнесмен рискует поссориться с бизнес-партнерами и членами совета директоров компаний Tesla и SpaceX. Они, вероятно, будут настаивать на том, чтобы Маск сосредоточился на бизнесе, а не на политике. Особенно ввиду того, что бизнес Маска и без того пострадал в последние несколько месяцев из-за протестов сторонников демократов.