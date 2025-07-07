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Департамент образования мэрии Ярославля возглавил Александр Гуськов

В Ярославле назначен новый исполняющий обязанности директора департамента образования мэрии. Об этом сообщает портал Yarnews.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что предыдущий директор Елена Иванова объявила о своем уходе 17 июня. Она уволилась по собственному желанию. С 4 июля обязанности директора исполняет Александр Гуськов.

Александр Гуськов ранее работал заместителем директора департамента, отвечая за материально-техническую поддержку и бюджетирование школ. Конкурс на замещение вакансии пока не объявлен.

Антон Голицын

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