Департамент образования мэрии Ярославля возглавил Александр Гуськов

В Ярославле назначен новый исполняющий обязанности директора департамента образования мэрии. Об этом сообщает портал Yarnews.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что предыдущий директор Елена Иванова объявила о своем уходе 17 июня. Она уволилась по собственному желанию. С 4 июля обязанности директора исполняет Александр Гуськов.

Александр Гуськов ранее работал заместителем директора департамента, отвечая за материально-техническую поддержку и бюджетирование школ. Конкурс на замещение вакансии пока не объявлен.

Антон Голицын