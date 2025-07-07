Министром угольной промышленности Кузбасса назначен Андрей Брижак

В должности министра угольной промышленности Кузбасса утвержден Андрей Брижак. С 15 апреля этого года он исполнял обязанности главы министерства, сообщает правительство региона.

Андрей Брижак в 2001 году окончил КузГТУ по специальности «Горное дело». Работать начал в должности подземного проходчика ОАО «Шахта Первомайская». В дальнейшем занимал инженерно-технические и руководящие позиции на угольных предприятиях региона, работал на должностях начальника управления, замначальника департамента угольной промышленности администрации правительства Кузбасса.

В 2020 году господин Брижак был назначен замминистра угольной промышленности Кузбасса.

Александра Стрелкова