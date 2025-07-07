На «Иннопроме» подписано соглашение о модернизации производства труб на Урале

На стенде Свердловской области после открытия международной промышленной выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге было подписано соглашение о реализации инвестпроекта «Модернизация производства бесшовных холоднодеформированных труб из нержавеющей стали», сообщили в пресс-службе выставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании Cybersteel Фото: Пресс-служба компании Cybersteel

На торжественной церемонии соглашения были заключены между министерством промышленности и торговли РФ, правительством Свердловской области и ООО «Киберсталь» (Cybersteel). Свои подписи поставили врио губернатора региона Денис Паслер и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

В конце июня Денис Паслер и основатель Cybersteel Андрей Комаров запустили новое производство по выпуску холоднодеформированных нержавеющих труб в Первоуральске (Свердловская область). Общий объем инвестиций в техническое перевооружение предприятия составил 12 млрд руб., из которых 5,2 млрд руб. направил Фонд развития промышленности.

Международная промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге в 15-й раз 7 июля. Она будет проходить в международном выставочном центре (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо» по 10 июля включительно. Главной темой выставки стало «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв», страной-партнерам выступила Саудовская Аравия. По данным организаторов, на 50 тыс. кв м выставочной площади свою продукцию представят свыше 1000 компаний, всего выставку в этом году посетят более 47 тыс. участников из 60 стран мира.

Ирина Пичурина