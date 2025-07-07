В Ярославле списанный муниципальный транспорт будут передавать на СВО
В Ярославле автотранспорт, являющийся муниципальным имуществом, можно будет передавать для нужд специальной военной операции. Проект решения об этом мэрия внесла в муниципалитет.
Фото: Дарья Петерсон
Изменения вносятся в решение № 140 «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля», в частности, в порядок списания муниципального имущества.
«После списания транспортные средства (их компоненты) допускается передавать юридическим лицам в целях выполнения задач специальной военной операции. Копии документов об указанной передаче направляются в уполномоченный орган»,— говорится в проекте решения.
Проект решения рассмотрит комиссия по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью, после чего решение будет принято муниципалитетом.