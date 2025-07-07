Трамп рассказал о просьбе Маска назначить его друга главой NASA

Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние пять недель миллиардер Илон Маск «превратился в катастрофу». В числе претензий к бизнесмену глава государства назвал просьбу назначить его друга главой NASA.

«Я счел неуместным, чтобы очень близкий друг Илона, который работает в космической отрасли, руководил NASA, ведь NASA играет столь важную роль в бизнесе Илона»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он также добавил, что друг Илона Маска – «демократ благородных кровей, который никогда не помогал республиканцам».

В публикации президент США также прокомментировал желание миллиардера основать новую политическую партию. По его словам, «третьи партии» в двухпартийной американской системе «способны лишь на создание неразберихи и хаоса».

Публичный конфликт Дональда Трампа и Илона Маска продолжается с конца мая. В начале июня президент США заявил, что отзывает кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Господин Айзекман – спонсор SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, и командир первой частной космической миссии Inspration4.

Подробнее — в материале «Ъ» «Илона Маска послали в Африку».