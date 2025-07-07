Лавров и глава ВТО обсудили реформу организации на саммите БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала встретились на полях саммита БРИКС. Они обсудили реформу ВТО.

«Была подтверждена необходимость безотлагательного реформирования ВТО,— говорится в сообщении МИД России, — на основе принципов инклюзивности, недискриминации, транспарентности и взаимного уважения».

В заявлении указано, что господин Лавров и госпожа Оконджо-Ивеала обменялись мнениями по поводу взаимодействия Москвы с Секретариатом ВТО.

Встреча глав государств стран БРИКС проходит 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. Россию на саммите представляет Сергей Лавров, президент Владимир Путин подключался к пленарному заседанию по видеосвязи.