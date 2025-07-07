В Воронежской области из-за упавших на пути обломков БПЛА задержаны поезда
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на юге региона обломки беспилотника упали на железнодорожные пути. Несколько поездов задержаны на короткое время.
Как уточнил Александр Гусев в Telegram-канале, в настоящий момент движение поездов в регионе восстановлено. Он также сообщил, что в Воронежской области пострадавших в результате атаки БПЛА нет.
По данным Минобороны России, за ночь силы ПВО уничтожили 91 беспилотник, в том числе восемь — над Воронежской областью. Власти Владимирской, Калужской, Брянской, Ленинградской областей также сообщили, что пострадавших нет.