Силы ПВО за ночь сбили беспилотники над 14 регионами

Минобороны России заявило, что силы ПВО за ночь уничтожили 91 беспилотник. Они сбиты над 14 регионами и акваторией Черного моря.

Как уточнило ведомство, 20 БПЛА уничтожены над Белгородской областью, 14 – над Курской, девять — над Липецкой. По восемь беспилотников сбиты над Брянской, Московской и Воронежской областями, еще семь — над акваторией Черного моря. По три БПЛА перехвачены над Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областями, два — над Орловской областью. По одному беспилотнику уничтожены над Владимирской областью, Краснодарским краем и Крымом.

В течение ночи работу приостанавливали аэропорты Саратова. Угрозу атаки БПЛА объявляли в том числе в Удмуртии, Мордовии, Оренбургской и Ивановской областями.