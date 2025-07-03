Движение по Приморскому шоссе будет ограничено из-за ремонта до конца августа

Очередные дорожные ограничения вводятся в нескольких районах Санкт-Петербурга с 3 июля. О локациях, где водителям сложно будет проехать, традиционно рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Красногвардейском районе с 3 по 8 июля в связи с производством работ по прокладке газопровода ограничивается движение транспорта по шоссе Революции — на участке от улицы Химиков до улицы Коммуны.

В Центральном районе на период с 3 по 27 июля из-за реконструкции теплосети ограничения будут действовать при движении по Синопской набережной — от улицы Моисеенко до проспекта Бакунина.

В Приморском районе с 3 июля по 26 августа водителям сложно будет проехать по Приморскому шоссе — от Приморской улицы до 1-го Лахтинского моста и по Лахтинскому проспекту — от Морской улицы до Приморского шоссе. В указанные сроки там будут вестись работы по переустройству инженерных сетей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение по улице Обручевых в Калининском районе Петербурга перекроют из-за дорожных работ до октября.

Андрей Цедрик