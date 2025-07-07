Двухчасовая пробка образовалась перед Крымским мостом со стороны Тамани

Более 500 автомобилей ожидают проезда через Крымский мост со стороны Краснодарского края утром в понедельник. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«По состоянию на 6:00, в очереди со стороны Тамани находятся 540 транспортных средств. Время ожидания составляет около двух часов»,— говорится в сообщении.

В то же время на выезд из Крыма очереди перед пунктами досмотра нет.

Заторы на Крымском мосту фиксировались всю прошлую неделю на направлении из Тамани и в пятницу вечером из Крыма. Количество автомобилей в пробках может достигать тысячи, а время ожидания — трех часов.

Лия Пацан