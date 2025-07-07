Золотодобытчики нанесли ущерб на 150 млн руб. рекам в Красноярском крае

Ущерб от действий трех золотодобывающих компаний в Ермаковском и Каратузском районах Красноярского края превысил 150 млн руб. Об этом сообщила первый замминистра экологии региона Юлия Гуменюк в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По ее словам, на реке Рудная сумма ущерба составила 78 млн руб. В этом водоеме зафиксированы превышения по взвешенным веществам до 28 раз, железу и меди в пять раз от фонового показателя. Шлейф загрязнения растянулся более чем на 7 км. Кроме того, золотодобытчики нанесли ущерб рекам Амыл (67 млн руб.) и Инзинзюль (8,5 млн руб.). На этой территории загрязнение распространилось на 1,4 и 2 км соответственно.

Результаты проверки направлены в краевую прокуратуру.

Александра Стрелкова