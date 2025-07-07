В Горном Алтае подняли размер выплат контрактникам почти до 1,5 млн рублей

В Республике Алтай до 800 тыс. руб. власти увеличили единовременную выплату контрактникам. Ранее она составляла 400 тыс. руб. Теперь с учетом федеральной выплаты военнослужащие получат в первый месяц 1 млн 450 тыс. руб., сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале июля региональная выплата военнослужащим была увеличена до 1,6 млн руб. в Новосибирской области. В прошлый раз ее повышали в ноябре 2024 года до 1,1 млн руб.

С мая этого года единовременные выплаты были также увеличены в Алтайском (с 800 тыс. руб. до 1,5 млн руб.) и Красноярском (с 400 тыс. руб. до 1 млн руб.) краях, Омской (с 400 тыс. руб. до 1,1 млн руб.) и Кемеровской (с 800 тыс. руб. до 1,5 млн руб.) областях.

Александра Стрелкова