Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Израиль объявил об операции «Черный флаг» против хуситов

Вооруженные силы Израиля начали военную операцию «Черный флаг» против йеменских хуситов. Об этом сообщает телеканал N12.

Среди атакованных целей Израиля: порты Ходейда, А-Салаф и Рас-Исса. Кроме того, было атаковано судно Galaxy Leader, которое было захвачено хуситами несколько лет назад и электростанцию Рас-Кантиб.

Как сообщили в Al-Arabiya, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху наблюдает за операцией против хуситов из своего самолета по пути в Вашингтон.

«Атака была осуществлена в ответ на неоднократные нападения террористической группировки хуситов на Израиль, его граждан и гражданскую инфраструктуру в стране, включая запуск беспилотников и ракет класса «земля-земля» в направлении территории Государства Израиль»,— говорится в заявлении Армии Израиля.

6 июля йеменкие хуситы заявили о запуске гиперзвуковой баллистической ракеты по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Израильские военные заявили о перехвате ракеты, однако в некоторых районах страны срабатывали сирены воздушной тревоги.

Новости компаний Все