В Хибинах спасли еще одну группу туристов

Спасатели эвакуировали из Хибин Мурманской области еще семь туристов, запросивших помощь из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. Ранее в горах в ходе трейлового забега «Спортфест Хибины — 2025» погибли два человека.

Туристов эвакуировали с перевала Семвечер Ловозерского района области.

Пять женщин и двое мужчин попали в буран, из-за чего их палатки начало сносить ветром.

Вертолет не смог вылететь к группе на помощь, поэтому были отправлены спасатели на вездеходе. По информации спасателей, медицинская помощь туристам не понадобилась.

Ранее в этом же районе из-за сильной непогоды во время трейла погибли два человека — жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения. Еще один человек был госпитализирован с сильным обморожением. Региональное управление СКР завело уголовное дело.