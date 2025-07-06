Петербурженка погибла во время кроссового забега по Хибинам в Мурманской области

Трагический инцидент произошел в ходе проведения массового спортивного мероприятия – трейлового (кроссового) забега «Хибины» под городом Кировском в Мурманской области. В результате сложных погодных условий там погибли два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

«Мероприятие организовано частной компанией. На месте работают спасатели. Причины произошедшего будут тщательно расследованы. Ситуацию держу на личном контроле»,— написал глава Мурманской области.

Следственные органы СУ СК России по региону возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Было установлено, что трагедия произошла утром 6 июля. Погибшие — жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, уточнили в мурманском СК.

Прежде «Ъ-СПб» писал о гибели во время катания на снегоходе в Хибинах Андрея Годунова — основателя и владельца петербургской NBCom Group, в которую входит один из крупнейших в России реселлеров техники Apple компания iPort.

Андрей Цедрик