Курс доллара. Прогноз на 7–11 июля

Илья Федоров,

главный экономист Можно говорить о начале постепенного снижения курса рубля Рубль остается в коридоре 78–80, но уже ближе к верхней границе интервала, в котором он находится уже шесть недель подряд. Неизменность курса рубля к доллару сопровождалась снижением американской валюты к основным валютам, особенно к евро. Если бы сам доллар не упал, то мы бы, вероятно, уже видели курс около 84–85 руб. В целом можно говорить о начале постепенного снижения курса рубля. Заметные изменения курса нас ожидают осенью, когда ключевая ставка существенно снизится. Краткосрочно сохраняем прогноз 78–80 руб./$.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Недостающие объемы предложения валюты компенсируются экспортерами Курс рубля по отношению к основным валютам остается в пределах узкого диапазона в отсутствие очевидных предпосылок для заметного роста и падения. Спрос на валюту со стороны импортеров остается достаточно слабым вследствие охлаждения потребительского спроса из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Приток валюты от экспорта остается достаточно ограниченным ввиду неблагоприятной конъюнктуры на рынке нефти. Тем не менее недостающие объемы предложения валюты компенсируются экспортерами, которые аккумулируют свободную валютную ликвидность на рублевых депозитах. Дополнительные предложение возникают со стороны Банка России, который с 7 июля увеличит нетто-продажи юаней до 9,76 млрд руб. Мы полагаем, что в перспективе ближайшей недели отсутствуют факторы для выхода рубля из текущего диапазона 78–80 руб./$, однако на более широком горизонте ожидаем умеренного ослабления рубля.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Колебания возможны в узком диапазоне Наметившийся тренд на незначительное ослабление рубля имеет высокую вероятность сохранения на грядущей неделе. Колебания возможны в узком диапазоне, что связано с отсутствием значимых событий, способных вызвать резкие скачки курса. Поддерживающими факторами для национальной валюты выступили заявления главы Банка России о том, что ЦБ планирует филигранно управлять долгосрочным ростом экономики России, не только за счет стимулирования спроса и денежно-кредитной политики, а стимулируя производительность, эффективность, новые технологии. По мнению Набиуллиной, борьба с инфляцией должна быть на одном из первых мест, такие заявления играют на стороне национальной валюты, прибавляя ей оптимизма.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Национальную валюту продолжает поддерживать высокий спрос на рублевые активы На этой неделе рубль оказался под умеренным давлением, что способствовало некоторому росту котировок основных мировых валют к рублю. Так, на биржевом рынке курс юаня вырос чуть менее 0,5%, вплотную подойдя к отметке 11 руб./CNY. Этому способствовало снижение поддержки рубля со стороны экспортеров из-за прохождения пика налоговых выплат 30 июня. Однако на данный момент не видим поводов для сильного смещения позиций основных мировых валют по отношению к рублю. Национальную валюту продолжает поддерживать высокий спрос на рублевые активы, что ограничивает ее ослабление, но при этом текущего уровня предложения иностранных валют недостаточно для выхода рубля на новые локальные максимумы. Ожидаем, что на следующей неделе курс рубля продолжит движение в диапазоне 10,8–11,3 руб./CNY, тяготея к его нижней границе.