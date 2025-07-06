«Я с Азербайджаном не ссорилась»

В Екатеринбурге 27 июня задержали несколько уроженцев Азербайджана, двое из них после задержания скончались. Событие стало отправной точкой для развития кризиса между двумя странами — в Азербайджане начали задерживать российских граждан, отменили дипломатические мероприятия и выступления российских артистов. Что говорят о ситуации жители Екатеринбурга — в репортаже “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рынок в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Рынок в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кафе «Каспий» на берегу озера Шарташ — пожалуй, самый наглядный символ бизнеса азербайджанской диаспоры Екатеринбурга. Оно открылось в конце девяностых и сразу стало популярным у горожан — место удачное, да и кухня хорошая. Но при этом вокруг «Каспия» постоянно что-то происходило. В 2014 году дело дошло до перестрелки прямо на парковке — две группы мужчин чего-то не поделили. В 2016 году кафе снесли по решению суда из-за строительных нарушений, но уже через несколько дней владельцы восстановили его как не стационарный объект. Несколько раз «Каспий» закрывали по требованию пожарных и санитарных служб, в 2018-м снова снесли — и тут же снова отстроили. Несмотря на все претензии городских властей, «Каспий» каждый раз возрождался как феникс из пепла.

В этот раз кафе закрылось на фоне задержания группы подозреваемых в серьезных преступлениях.

Сейчас на дверях кафе вывеска «Санитарный день» — по словам местных жителей, он длится уже около недели. На парковке и летней веранде, выходящей на озеро Шарташ, никого нет, кроме настороженных дворовых собак.

Неподалеку — магазин, принадлежавший сначала Фехрузу Ширинову, в покушении на которого обвиняют задержанных, а затем его сыну. Работающие там азербайджанцы говорить с журналистами не захотели. А вот продавщица соседнего ларька, русская, активно включилась в разговор. «Это все политика»,— убежденно сказала она, припомнив прошлогоднюю катастрофу азербайджанского самолета.

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Азербайджанец Эйваз работает в Екатеринбурге водителем такси. Он подчеркивает, что «покрывать никого не собирается», и убежден, что если в городе задержали каких-то азербайджанцев, то значит для этого были основания. «ФСБ же просто так не выезжают. Просто позвоните в ФСБ, скажите: "Ко мне парень пристает". Они поедут? — привел он пример.— Есть же в каждом государстве свои законы. И вообще, полицейские задержали российских граждан. Они ведь получили тут гражданство». В конце разговора он напомнил, что задержанных обвиняют в убийстве азербайджанца: «Они же не корову убили, человека убили, своего же земляка. Ты его не создал, человека Аллах создает, Аллах и забирает».

Тот факт, что задержанные были гражданами России, упоминает в беседе и Сахават Гаджиев — сын убитого в 2011 году предпринимателя Икрама Гаджиева. «Россия и Азербайджан испокон веков были братскими дружескими народами, всегда ладили,— убеждает он корреспондента “Ъ” (или себя).— А тут какие-то сильные влиятельные люди в нашем городе шумиху поднимают (из-за задержаний азербайджанцев.— “Ъ”). Когда моего отца 15 лет назад убили — почему тогда шумиху не поднимали?» В беседе с “Ъ” он упомянул, что учился в одной школе с детьми подозреваемых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговый центр «Баку Плаза» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Торговый центр «Баку Плаза» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Еще одно место, которое ассоциируется с азербайджанским бизнесом,— ТЦ «Баку Плаза» в Пионерском районе Екатеринбурга. Его связывают с главой азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахином Шыхлински, которого жестко задержали 1 июля, но затем отпустили в статусе свидетеля. Живущая в двух домах от ТЦ Татьяна рассказала, что после задержания представителей диаспоры в микрорайоне ничего не изменилось. «Азербайджанцы живут здесь уже очень долго, перевозят сюда семьи и достаточно спокойно себя ведут. У ресторана в "Баку Плаза" стоят одни и те же охранники, у них такое отношение, что они переехали сюда надолго». Сама Татьяна спокойно относится к тому, что ее дети во дворе играют «с Амантуром, Ававаком или кем-то еще», но большинство соседей воспринимают это негативно и с настороженностью, честно признается она.

Диаспору также связывают с торговлей фруктами и овощами в городе, в частности — на овощебазе №4 в Завокзальном районе. Продавцы в киосках сообщили, что их знакомые азербайджанцы реагируют на ситуацию спокойно и о переезде точно не задумываются.

— У меня начальник азербайджанец,— почему-то шепотом сказал продавец кавказской внешности.— Все тихо там у них, девушка.

В соседнем ларьке вопроса не поняли, но предложили недорого купить азербайджанской черешни.

Вечером в пятницу, 4 июля, в Пионерском районе Екатеринбурга появились граффити на азербайджанском языке с угрозами россиянам. Часть из них сразу закрасили — местная жительница, поднимаясь от клумбы, рассказала, что днем приехали коммунальные работники. «Я думала, у нас штукатурку наконец починят, а они покрасили тут и уехали. Вы посмотрите, вот там кисточка лежит»,— сказала она.

Часть граффити на заборе промзоны осталась не закрашенной. Стоило остановиться рядом с ним и сфотографировать, подбежал полицейский в гражданской одежде, попросил показать фото в галерее и сфотографировал документы.

Реакция жителей района на вопросы о граффити разнилась от «Господи, да вы что!» до «Ну это заезжие, наверное, наши-то все спокойные». Отдыхавшие во дворе пожилые женщины, иногда отвлекаясь на замечания своим собакам, рассказали, что в этом районе и правда живут «какие-то неместные», но проблем с ними никогда не возникало и против них они ничего не имеют.

Стоявшая рядом молодая девушка добавила: «Я с Азербайджаном не ссорилась, я вот только об этом узнала». «Все хорошо, все хорошо будет»,— успокоила ее соседка.

Анна Капустина, Екатеринбург