В Кабардино-Балкарии убрано более 1 тыс. га пшеницы

Сельхозпроизводители Кабардино-Балкарии собрали пшеницу с территории свыше 1 тыс. га. Также в регионе собрано 6,7 тыс. га ячменя 2,3 тыс. га рапса озимого. Уборка продолжается. О ее ходе сообщил глава республики Казбек Коков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Установившаяся погода помогает аграриям укладываться в агротехнические сроки»,— отметил господин Коков.

Также в регионе ведется уборка овощных культур. Убрано 2,6 тыс. га зеленого горошка и огурцов, которые сразу отправились на переработку на консервные заводы республики.

Мария Иванова