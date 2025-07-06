Парашютисты не долетели до выгрузки

Легкомоторный Ан-2Т, принадлежащий ДОСААФ России, утром 6 июля совершил жесткую посадку в Читинском районе в Забайкалье. У самолета, по предварительным данным, после взлета отказал двигатель. Находившиеся на борту девять спортсменов-парашютистов, инструктор и пилот выжили, получив травмы различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет Ан-2Т после аварийного приземления в Читинском районе в Забайкалье

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Самолет Ан-2Т после аварийного приземления в Читинском районе в Забайкалье

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Инцидент произошел около 9:30 по местному времени (3:30 мск), спустя полчаса после этого в региональных социальных сетях появились первые фото очевидцев аварийного приземления. Немного позднее официально о жесткой посадке самолета Ан-2Т сообщили в МЧС Забайкальского края. По информации ведомства, легкомоторное воздушное судно ДОСААФ России было вынуждено сесть на лесную поляну в районе СНТ «Топограф» через 16 минут после взлета, возгорания при этом не произошло. К месту инцидента выдвигались 37 спасателей и 12 единиц техники, в том числе четыре бригады скорой помощи.

На кадрах короткой записи, распространенной ведомством, виден самолет с сильно поврежденными передней частью, правым крылом и бортовым номером RF-00487. По информации отраслевых порталов, самолет с этим бортовым номером находился в эксплуатации с октября 1989 года. Все это время он был приписан к Читинскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России.

Читинская транспортная прокуратура назвала предварительную причину происшествия — отказ двигателя.

В ведомстве также уточнили, что вылет Ан-2Т был совершен с аэродрома Каштак. Он расположен в Чите и является спортивным аэродромом и местом базирования Читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России.

«Совместно с органом военной юстиции организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов»,— прокомментировал на месте происшествия заместитель транспортного прокурора Илья Гладченко.

К месту жесткой посадки также прибыл начальник Читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России Аскольд Волошин. Местным СМИ он уточнил, что полет был плановым, а подъем с парашютистами — третий по счету за день. «Во время набора высоты встал двигатель, летчик принял грамотное решение»,— отметил он.

На борту самолета находилось 11 человек — пилот, инструктор, а также девять спортсменов-парашютистов.

Госпитализация понадобилась девятерым, троих, получивших тяжелые переломы и травмы, поместили в реанимационное отделение краевой клинической больницы.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов, который в течение дня в своем Telegram-канале публиковал новости об инциденте, сообщил, что «угрозы жизни никому нет». Госпитализированные, по его словам, являются профессиональными спортсменами, самому старшему из них 68 лет. «Двигатель чихнул и встал. До полосы не дотянули. Пилот посадил, выбрал место. Двое отделались шишками, остальные чуть-чуть поломались»,— говорит один из парашютистов в ролике, опубликованном губернатором.

В конце дня стало известно, что военный следственный отдел СКР по Читинскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна). Ход расследования поставлен на контроль в главном военном следственном управлении СКР.

Аналогичный инцидент произошел в конце октября 2024 года в Ставропольском крае. Ан-2, перевозивший членов авиационно-спортивного клуба, столкнулся с потерей мощности двигателя и был вынужден совершить жесткую посадку в лесополосе, при этом частично был разрушен фюзеляж. Из девяти человек, находившихся на борту, пострадало четверо, госпитализация потребовалась троим.

Влад Никифоров, Иркутск