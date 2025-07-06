Полиция Новороссийска установила личность подростка из видео о бойцах СВО

В Новороссийске установлен и доставлен в отдел полиции 17-летний подросток, который опубликовал видеозаписи с неуважительными высказываниями в адрес участников спецоперации. Правоохранительные органы проводят с ним профилактическую беседу, сообщает пресс-служба УМВД по городу-герою в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Новороссийску Фото: пресс-служба УМВД России по Новороссийску

Специалистам удалось установить автора видеозаписи, на которой подросток публично озвучивает фамилии погибших военнослужащих с выражением, воспринятым как насмешка. Несовершеннолетнего доставили в подразделение по делам несовершеннолетних для дальнейшей профилактической работы.

Беседу с подростком ведут сотрудники ПДН совместно с представителями Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Представители ведомства подчеркивают необходимость повышенного внимания родителей к цифровой активности своих детей, а также к их поведению в публичной среде.

Ранее в одном из местных Telegram-каналов появилось сообщение, опубликованное якобы от имени подростка. В нем автор выразил сожаление по поводу произошедшего и публично извинился. Он пояснил, что действовал по неосторожности, не осознавая серьезности своих поступков, и не преследовал цели кого-либо оскорбить.

Кроме того, в тексте подчеркивается, что автор активно участвует в волонтерской деятельности, направленной на поддержку участников СВО: он вместе с матерью организовывал сборы гуманитарной помощи и лично занимался ее доставкой. Подросток отметил, что ролик стал результатом недальновидности и повторно принес извинения всем, кого мог задеть опубликованный материал.

Мария Удовик