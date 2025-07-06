FT: Британия теряет контракты на производство истребителей Eurofighter Typhoon

По данным Financial Times, выпуск многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon фактически поставлен на паузу в Великобритании из-за нехватки новых контрактов. Производством этих боевых машин в стране занимается компания BAE Systems на своем заводе в городе Уортон (графство Ланкашир). В настоящее время завод готовится отправить последний из заказанных ранее истребителей в Катар в рамках контракта на £5 млрд, подписанного еще в 2017 году.

«Сейчас в ангаре стоит всего один истребитель,— цитирует газета одного из представителей профсоюза.— По сути, он просто ждет доукомплектования и окраски. А что касается главной сборочной линии, то она сейчас приостановлена».

Британское правительство не размещало новых заказов на Eurofighter Typhoon с 2009 года, а новые контракты от клиентов из Саудовской Аравии и Катара еще не согласованы. Ранее британское правительство подписало контракт на поставку для королевских ВВС американских F-35A. Представители профсоюзов опасаются, что, если новые контракты в ближайшее время не поступят, это может привести к потере рабочих мест и утечке высококвалифицированных кадров из компании.

Истребители Eurofighter Typhoon производятся консорциумом компаний BAE, Airbus и Leonardo — каждая компания производит как отдельные компоненты, так и финальную сборку машин на своих заводах. BAE Systems в настоящее время продолжает производство фюзеляжей на своем британском заводе в Самлсбери (графство Ланкашир), но для финальной сборки данные компоненты отправляются уже на континент.

Евгений Хвостик