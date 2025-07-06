Нацпаркам обозначили личные границы

Буферные зоны вокруг заповедников и национальных парков будут регулироваться новым постановлением правительства, проект которого подготовило Минприроды. Внутри таких зон нельзя будет возводить капитальные строения, заниматься промысловой охотой и создавать скотомогильники. При этом будет разрешено строительство для нужд обороны и туристической отрасли. Опрошенные “Ъ” эксперты хвалят документ за устранение юридических пробелов, касающихся согласования установления границ этих зон, однако добавляют, что в ряде пунктов там все равно не хватает конкретики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На regulation.gov.ru завершилось общественное обсуждение проекта постановления правительства, которым Минприроды предлагает утвердить новое положение с правилами создания охранных зон для особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Вопросы, связанные с охранными зонами ООПТ, сегодня частично регулируются постановлением правительства №138 2015 года, при этом документ не содержит подробных принципов работы с территориями. Полноценное положение предусмотрено федеральным законом об ООПТ в 2018 году, но за пять лет документ так и не приняли. Сейчас Минприроды опубликовало его проект.

В будущем положении будет закреплен порядок установления и изменения границ охранных зон и определен режим охраны и использования участков и водных объектов в их границах.

Указано, что ширина территории должна составлять не менее 1 км.

Границы зон устанавливаются бессрочно, независимо от категорий земель, входящих в их состав.

Участки внутри зон не изымаются у собственников, однако использовать их можно только с соблюдением требований режима охраны.

Режим предусматривает запрет любой деятельности, оказывающей «негативное воздействие» на заповедники. В частности, запрещены промысловая охота и рыболовство, создание скотомогильников, возведение, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, использование и хранение минеральных удобрений и ядохимикатов, добыча подземных вод в бытовых целях.

За рядом исключений также нельзя заготавливать древесину и осуществлять разведку и добычу полезных ископаемых.

Одновременно с этим в документе указано, какая хозяйственная деятельность разрешена в границах охранной зоны. К ней относится, например, строительство для нужд ООПТ, населенных пунктов внутри зоны, туристической индустрии, обороны и безопасности страны. Также позволяется распахивать земли на специально отведенных для этого территориях и накапливать отходы производства и потребления на срок до одиннадцати месяцев.

В новом положении подробно описана процедура согласования решений о создании охранных зон с главами субъектов РФ и федеральными органами власти, обращает внимание член экспертного совета при Рослесхозе Антон Хлынов. Это значит, что теперь уполномоченный орган (а для большинства ООПТ это Минприроды) в ряде случаев сможет самостоятельно издать приказ об охранной зоне заповедника и лишь уведомить об этом регион.

Эксперт природоохранного проекта «Земля касается каждого» Михаил Крейндлин поддерживает введение этой процедуры: «Сейчас такого порядка нет, и бывают случаи, когда региональные власти не согласовывают создание охранной зоны рядом с ООПТ или сами ее отменяют».

При этом Антон Хлынов указывает, что ряд пунктов документа может привести «к толкованиям и юридическим коллизиям при правоприменительной практике». Он, в частности, обращает внимание на пункт, запрещающий любые действия, которые могут привести к «изменениям гидрологического режима». «Это понятие более или менее определено только в отношении водных объектов, а что конкретно имеется в виду в контексте предлагаемого документа, не до конца ясно. Вырытый колодец на частном земельном участке — это изменение гидрологического режима или нет?» — приводит господин Хлынов пример.

Михаил Крейндлин, в свою очередь, обеспокоен планируемой возможностью распахивать земли в охранных зонах. Бывают ситуации, когда непосредственно на границе с ООПТ (или рядом с ней) растут редкие виды растений, которые могут непосредственно влиять на их популяцию внутри заповедника, пояснил “Ъ” эксперт. «Такие растения должны быть сохранены, а у руководства ООПТ должна быть возможность вводить запрет на распашку земель в охранной зоне. Если положение будет принято в предлагаемом виде, запрет будет де-юре снят во всех охранных зонах»,— сетует господин Крейндлин.

Полина Ячменникова, Иван Буранов