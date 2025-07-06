Аэропорт Нижнего Новгорода вновь приостановил работу

Росавиация сообщила, что аэропорт Нижнего Новгорода вновь не принимает и не выпускает самолеты. Ранее он возобновил работу после 36 часов действия ограничений.

В предыдущий раз аэропорт Нижнего Новгорода приостанавливал работу вечером 4 июля, ограничения сняли утром 6 июля. За это время были отменены 12 рейсов. В терминале аэропорта вылета ожидали несколько сотен человек. После возобновления работы аэропорт успел обслужить пять рейсов.

За предыдущие сутки в московском Шереметьево отменили и задержали почти 400 рейсов, в петербургском Пулково — более 120. Ограничения продолжают действовать в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «В аэропортах наступил коллапс».